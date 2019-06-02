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Юрий Быков назвал дату премьеры фильма «Сторож», снятого в Рязани. По словам режиссера, картину впервые покажут 15 июня.
Дебютный показ картины пройдет на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.
Отметим, что съемки нового фильма прошли в Солотче. RZN.info
Позже Быков
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.