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14:40, 2 июня 2019 197
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В начале июня в Рязани пройдет благотворительный забег

В начале июня в Рязани пройдет благотворительный забег

В Рязани пройдет благотворительный забег для всех желающих. Об этом сообщила группа «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

За каждого участника, преодолевшего дистанцию, партнер мероприятия пожертвует одну тысячу рублей. Забег включает четыре дистанции для детей и взрослых. Собранные средства направят в рязанскую школу-интернат.

Мероприятие пройдет в субботу, 8 июня. Сбор на танцплощадке ЦПКиО в 10:30. Там же будет работать интерактивная площадка «Лиза Алерт», где к поисковому двиению смогут присоединиться все желающие. Для юных гостей добровольцы проведут интересные игры и познавательные квесты.


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