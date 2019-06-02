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17:27, 2 июня 2019 412
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В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

Фото: Pixabay.com

В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa) с 1 июня. Растение внесли в список вредных и инвазивных видов, передает РИА Новости.

Шиповник завезли в Финляндию в 1990-х годах. Власти призывают уничтожить его в садах, парках, пляжах и на обочинах в течение трех лет. Большие плантации уберут при помощи техники, отельные кусты — вручную.

Отмечается, что в постановлении министерства сельского и лесного хозяйства также есть запрет на содержание, рекламу и продажу гибридов волка и собаки — волкособов. При этом животных, которых завели до 1 июня, владельцы могут держать дома.


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