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Мужчину, угрожавшего ножом пассажирам поезда Рязань — Москва, передали психиатрам. Об этом сообщил
«На станции Пески Рязанской области мужчина угрожал ножом пассажирам поезда Рязань — Москва. После этого он залез под один из вагонов. Его задержали сотрудники полиции, которые передали его медикам и бригаде врачей скорой помощи», — рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах.
По его словам, никто, кроме самого дебошира, не пострадал.
Напомним, в пятницу, 31 мая, раненый мужчина
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