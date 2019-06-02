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9:29, 2 июня 2019 189
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Мужчину, угрожавшего ножом пассажирам поезда Рязань — Москва, передали психиатрам

Мужчину, угрожавшего ножом пассажирам поезда Рязань — Москва, передали психиатрам

Мужчину, угрожавшего ножом пассажирам поезда Рязань — Москва, передали психиатрам. Об этом сообщил ТАСС.

«На станции Пески Рязанской области мужчина угрожал ножом пассажирам поезда Рязань — Москва. После этого он залез под один из вагонов. Его задержали сотрудники полиции, которые передали его медикам и бригаде врачей скорой помощи», — рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

По его словам, никто, кроме самого дебошира, не пострадал.

Напомним, в пятницу, 31 мая, раненый мужчина забрался под электричку Рязань — Москва и угрожал ножом людям, которые пытались его вытащить. На все это время движение электропоездов в обе стороны временно приостановили.


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