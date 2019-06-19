За неделю в Рязани клещи покусали 58 детей

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За неделю, с 10 по 16 июня, в Рязани клещи покусали 157 человек, в том числе 58 детей, сообщил
По данным ведомства, специалисты исследовали 67 клещей, из которых в 15 случаях насекомые были инфицированы клещевым боррелиозом, в трех — гранулоцитарным анаплазмозом.
За это время чаще всего страдали от укусов жители Рязани, Рязанского, Касимовкого, Клепиковского, Шиловского, Спасского, Скопинского районов.
Анализ показал, что в 60 процентах случаев присасывание клещей произошло на территории населенных пунктов (домов, кладбищ, парков, садоводческих товариществ
Рязанцам напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу.
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