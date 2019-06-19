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За два года в Рязанской области построят 20 ФАПов. Список опубликовали на
В 2019 году в районах области возведут 13 фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию. На проведение работ направят 114,3 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов. Медпомощь получат около 12 тысяч жителей сельской местности.
На 2020 год предварительно запланировано возведение семи ФАПов. Стоимость затрат — свыше 50 млн. рублей.
В этом году фельдшерско-акушерские пункты намерены возвести в:
В 2020 году в:
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