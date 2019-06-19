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12:17, 19 июня 2019 262
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За два года в Рязанской области построят 20 ФАПов. Список

За два года в Рязанской области построят 20 ФАПов. Список

За два года в Рязанской области построят 20 ФАПов. Список опубликовали на сайте регионального минздрава.

В 2019 году в районах области возведут 13 фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию. На проведение работ направят 114,3 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов. Медпомощь получат около 12 тысяч жителей сельской местности.

На 2020 год предварительно запланировано возведение семи ФАПов. Стоимость затрат — свыше 50 млн. рублей.

В этом году фельдшерско-акушерские пункты намерены возвести в:

  • селе Казачья Слобода Шацкого района;
  • селе Сысои Сараевского района;
  • селе Петрово Ряжского района;
  • селе Секирино Скопинского района;
  • селе Краснопартизанский Пителинского района;
  • селе Терехово Шиловского района;
  • селе Сергиевский Боровок Ал. Невского района;
  • селе Федякино Рыбновского района;
  • селе Архангелькое Милославского района;
  • селе Ключ Кораблинского района;
  • селе Ольхи Ухоловского района;
  • селе Заокское Рязанского района;
  • селе Алешино Сасовского района.

В 2020 году в:

  • селе Черная Слобода Шацкого района;
  • селе Кипчаково Кораблинского района;
  • селе Токарево Касимовского района;
  • селе Караулово Путятинского района;
  • селе Морозовы Борки Сапожковского района;
  • селе Марково Рыбновского района;
  • селе Стрелецкие выселки Михайловского района.

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