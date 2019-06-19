В субботу рязанские телеканалы и радио отменят развлекательные программы

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В субботу на телевидении и радио отменят развлекательные передачи. 22 июня считается Днем памяти и скорби.
Как сообщил
«Неисполнение Указа Президента „О Дне памяти и скорби“ является нарушением обязательных требований в сфере средств массовой информации и телерадиовещания и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством», — говорится в сообщении.
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