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С начала года в Рязани на 3,6% подешевела аренда комнат. Результаты исследования опубликовал портал «
Из 68 городов, вошедших в рейтинг, за первое полугодие съемные комнаты подорожали в 26, в 42 — снизились в цене.
Так, Рязань оказалась на 42 месте — здесь комнату в среднем можно снять за 5 тысяч 141 рубль.
Дороже всего аренда обойдется жителям Москвы (17 тысяч 454 рублей) и Сочи (14 тысяч 720 рублей), дешевле всего — жителям Новокузнецка (3 тысячи 696 рублей) и Улан-Удэ (4 тысячи 28 рублей).
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