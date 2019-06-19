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17:40, 19 июня 2019 148
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В Рязани подешевела аренда комнат — исследование

В Рязани подешевела аренда комнат — исследование

С начала года в Рязани на 3,6% подешевела аренда комнат. Результаты исследования опубликовал портал «Мир квартир».

Из 68 городов, вошедших в рейтинг, за первое полугодие съемные комнаты подорожали в 26, в 42 — снизились в цене.

Так, Рязань оказалась на 42 месте — здесь комнату в среднем можно снять за 5 тысяч 141 рубль.

Дороже всего аренда обойдется жителям Москвы (17 тысяч 454 рублей) и Сочи (14 тысяч 720 рублей), дешевле всего — жителям Новокузнецка (3 тысячи 696 рублей) и Улан-Удэ (4 тысячи 28 рублей).


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