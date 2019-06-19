Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:07, 19 июня 2019 88
 0    0

В Никольском храме восстановили сгоревшую икону

В Никольском храме восстановили сгоревшую икону

В Никольском храме в Спас-Клепиках восстановили сгоревшую икону Пресвятой Богородицы Черниговской «Гефсимания». Об этом сообщил сайт Касимовской епархии.

Старинную икону приобрели в годы Великой Отечественной Войны.

«Жительница деревни Малое Дарьино Агриппина однажды увидела плывущую по реке икону. Приняв образ, отнесла его к себе домой, и долгие годы хранила как бесценный Божий дар. В 90-х годах двадцатого столетия Агриппина передала икону в Храм Преображения Господня, чтобы все верующие имели возможность прикоснуться к святыне», — говорится в сообщении.

Во время пожара 2017 года образ «погиб» в огне вместе с другими старинными иконами.

«В древней практике иконопочитания неоднократно бывали случаи, когда чтимый список чудотворной иконы обретал чудодейственные свойства оригинала. Ведь дело не в доске и красках, а в нашем сердце — чудотворными иконы становятся по нашей вере и по Божественной благодати», — подытожили в епархии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе? 4

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 255
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 3
1:46, 13 июня 2019 20 613
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
18:37, 17 июня 2019 12 762
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 083
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 662
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум