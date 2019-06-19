В Никольском храме восстановили сгоревшую икону

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В Никольском храме в Спас-Клепиках восстановили сгоревшую икону Пресвятой Богородицы Черниговской «Гефсимания». Об этом сообщил
Старинную икону приобрели в годы Великой Отечественной Войны.
«Жительница деревни Малое Дарьино Агриппина однажды увидела плывущую по реке икону. Приняв образ, отнесла его к себе домой, и долгие годы хранила как бесценный Божий дар. В 90-х годах двадцатого столетия Агриппина передала икону в Храм Преображения Господня, чтобы все верующие имели возможность прикоснуться к святыне», — говорится в сообщении.
Во время пожара 2017 года образ «погиб» в огне вместе с другими старинными иконами.
«В древней практике иконопочитания неоднократно бывали случаи, когда чтимый список чудотворной иконы обретал чудодейственные свойства оригинала. Ведь дело не в доске и красках, а в нашем сердце — чудотворными иконы становятся по нашей вере и по Божественной благодати», — подытожили в епархии.
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