В мэрии обсудили жалобы рязанцев на воздух в Песочне

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Фото: Администрация Рязани
В среду, 19 июня, в
На совещании рассмотрели вопросы о состоянии воздуха в городе и меры, принимаемые органами власти.
И.о. замглавы администрации Владимир Бурмистров напомнил о том, что 13 июня в сквере имени Скобелева на улице Новоселов
«Для эффективного взаимодействия предлагаю создать рабочую группу из представителей разных профильных ведомств, усилить контрольно-надзорную деятельность в части проведения внеплановых проверок, особенно в ночное время, а также регулярно информировать население о результатах проведенных исследований», — предложил он.
Бурмистров подчеркнул, что все ответственные участники группы будут оперативно обмениваться информацией, а также консолидировать усилия по тем районам города, откуда поступает наибольшее количество жалоб.
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