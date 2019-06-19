В калужском селе из сквера украли виброплиту

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В калужском селе Ульяново из сквера украли виброплиту для утрамбовки грунта. Злоумышленника нашли,
Виброплиту оставили без удерживающих устройств. Ночью ее украл ранее судимый местный житель 1997 года рождения.
«Со слов молодого человека, он попросил своего товарища помочь ему вынести технику, не посвящая его в свои планы», — уточнили в полиции.
Подозреваемый хотел продать виброплиту, но не успел.
Вину подозреваемый признал. Похищенное оборудование вернули владельцу.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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