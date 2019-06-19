Стрелявшему в рязанскую официантку мужчине вынесли приговор

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Мужчине, который стрелял в рязанскую официантку вынесли приговор. Об этом сообщил
38-летнего жителя Подмосковья признали виновным в покушении на убийство и приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, 10 октября 2018 года мужчина был в кафе «Трамэ» на улице Новикова-Прибоя. Находясь в состоянии опьянения, заподозрил 43-летнюю женщину в краже его чемодана. Он начал с ней ругаться, а затем достал из кармана травматический пистолет,
Пострадавшую
Позже выяснилось, что подозреваемый стал фигурантом
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