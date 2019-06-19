«Сбербанк» запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика

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«Сбербанк» запустил электронную регистрацию договора купли-продажи жилья на первичном рынке недвижимости — у застройщика. Ранее аналогичная услуга была доступна только в случае приобретения жилья у физического лица на вторичном рынке.
Первая сделка с использованием новой системы ЕГРОН (Единый государственный реестр объектов недвижимости) состоялась в июне 2019 года в Омске при покупке квартиры в ЖК «Кузьминки» от застройщика «Сибградстрой Инвест».
«Электронная регистрация используется как для ипотечных сделок, так и при покупке за наличный расчет. Благодаря новой услуге время регистрации договора купли-продажи сократилось в 6-10 раз. Если раньше процесс занимал до месяца, то теперь покупатель получает на почту выписку из ЕГРН о переходе права собственности уже через 3-5 дней после подачи документов. Клиенту больше не нужно посещать Росреестр: вся регистрация проходит удаленно. При этом в случае онлайн-регистрации ставка по ипотеке снижается на 0,1 п. п.», — рассказали в пресс-службе банка.
Услуга доступна во всех регионах России. Условия аналогичны условиям регистрации договоров долевого участия и прописаны в договорах и дополнительных соглашениях между застройщиком и ООО «Центр Недвижимости от Сбербанка».
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