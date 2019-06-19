Рязанскую муку начали продавать в Китае

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Рязанская компания «Русские мельницы» начала поставки своей продукции на экспорт. Мука «Рязаночка» уже продается в торговых сетях города Харбина в Китае, сообщил
В настоящее время планируется ежемесячная отгрузка продукции в Китай в размере 1 000 тонн с дальнейшим увеличением до 5 000 тонн.
«Разрабатывается торговая марка, ориентированная на покупателей в Китае с годовым уровнем поставок 20 тысяч тонн», — говорится в сообщении.
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