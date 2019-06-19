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Рязанцев предупредили об аномальной жаре. Метеопредупреждение опубликовали на
«20-22 июня на территории Рязанской области ожидается жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса», — говорится в сообщении.
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