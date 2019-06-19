Рязанцам предложили присоединиться к юбилейной акции «Свеча памяти»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцам предложили присоединиться к акции «Свеча памяти», которая пройдет в области в десятый раз. Ее участниками станут почетные лица города, студенты-активисты и члены молодежных организаций.
В субботу, 22 июня, в память о погибших в Великой Отечественной войне свечи зажгут во всех регионах страны.
В Рязани это произойдет в 3:30 у мемориала на площади Победы. Присоединиться к акции может каждый желающий, для удобства горожан организуют специальный транспорт.
Напомним, в День памяти и скорби
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКарабасова содержали в СИЗО с нарушениями — СМИ
|
cледующая новость →«Сбербанк» запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.