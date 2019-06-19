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Утром в среду, 19 июня, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
До 12:00 из-за аварийных работ на ЦТП воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, до 17:00 из-за работ на водопроводе воды не будет по следующим адресам:
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