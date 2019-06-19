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10:41, 19 июня 2019 375
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На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в среду, 19 июня, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

До 12:00 из-за аварийных работ на ЦТП воды не будет по следующим адресам:

  • улица Высоковольтная, дома 14, 16;
  • улица Профессора Никулина, дом 34.

Кроме того, до 17:00 из-за работ на водопроводе воды не будет по следующим адресам:

  • улица Новаторов, дом 2;
  • улица Крупской, дома 18, 18 корпус 1, 18-а, 18-б, 22-а.

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