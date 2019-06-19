Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:23, 19 июня 2019 254
 0    0

Администрация назвала срок введения в эксплуатацию школы на Михайловском шоссе

Администрация назвала срок введения в эксплуатацию школы на Михайловском шоссе

Школу на Михайловском шоссе планируют ввести в эксплуатацию к 2025 году. Об этом сообщила мэрия на странице губернатора Николая Любимова в соцсети «Вконтакте».

По информации администрации, школу на 1100 мест возведут в рамках программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы».

Напомним, корреспондент RZN.info попытался разобраться где и какие школы строятся в Рязани.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. Может ли ЗАГС запретить дать ребенку имя с цифрами?

Отвечает прокуратура. Может ли ЗАГС запретить дать ребенку имя с цифрами? 1

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 255
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 3
1:46, 13 июня 2019 20 613
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
18:37, 17 июня 2019 12 762
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 083
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 662
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум