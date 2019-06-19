Администрация назвала срок введения в эксплуатацию школы на Михайловском шоссе

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Школу на Михайловском шоссе планируют ввести в эксплуатацию к 2025 году. Об этом сообщила мэрия на странице губернатора Николая Любимова в соцсети «Вконтакте».
По информации администрации, школу на 1100 мест возведут в рамках программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы».
Напомним, корреспондент RZN.info
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