Бывшего главу шиловской администрации уличили в махинациях с недвижимостью

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Бывшего главу администрации Шиловского городского поселения уличили в махинациях с недвижимостью. Об этом сообщил региональный СУ СКР.
По версии следствия, в феврале 2017 чиновник использовал свои служебные полномочия и сдал одному из сотрудников администрации в аренду двухэтажную квартиру общей площадью 82,8 м². Помещение оценили в более чем 1,2 миллиона рублей.
Позже «съемщик» приватизировал жилье.
В отношении экс-главы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование продолжается.
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