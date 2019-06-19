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Больницы Рязанской области получат девять передвижных медицинских комплексов в 2019 году. Об этом сообщил
На приобретение «передвижных ФАПов» направят 70 миллионов рублей федеральных средств.
«Преимущество такого ФАПа в том, что прием за один выезд проводит не один фельдшер или участковый терапевт, а вместе с ним бригада „узких“ специалистов. За прошедшие почти полгода врачебные бригады совершили около 250 выездов, осмотрено и консультировано более 12,5 тысяч человек», — подчеркнули в минздраве.
Медицинские комплексы направят в Старожиловскую, Милославскую, Александро-Невскую районные больницы, Шацкую, Кораблинскую, Михайловскую, Новомичуринскую межрайонные больницы, Скопинский и Ряжский межрайонные медицинские центры.
Подобный опыт впервые опробовали в 2018 году. Восемь передвижных комплексов получили получили Спасская, Клепиковская, Рыбновская районные больницы, Сараевская, Рязанская межрайонные больницы, Касимовский, Сасовский и Шиловский межрайонные медицинские центры.
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