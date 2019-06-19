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19:28, 19 июня 2019 221
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Активисты добились ремонта дороги в Рязанской области

Активисты добились ремонта дороги в Рязанской области

Рязанские активисты ОНФ добились ремонта дороги между Спасском-Рязанским и селом Ижевское, которая находилась в неудовлетворительном состоянии, сообщил сайт общероссийского народного фронта.

Данный участок отметили на карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

В конце апреля общественники обратились в министерство транспорта и автомобильных дорог региона с просьбой включить в план ремонта дорогу. Рязанцы жаловались, что из-за состояния асфальта водителям приходилось ездить по обочине.

«Между тем дорога ведет к живописным и культурным местам региона — в Окский заповедник, а также село Ижевское, которое является родиной великого ученого Константина Циолковского. По данной трассе часто ездят туристы», — говорится в сообщении.

По данным минтранса, на месте, где дорожной фрезой был снят старый асфальт, сейчас идет укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона. Затем пройдут работы по укладке нового покрытия, протяженность которого составит 17,239 км.

Срок окончания работ по контракту — 16 сентября 2019 года.


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