За выходные в отделы полиции доставили 180 рязанцев

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В минувшие выходные, 15-16 июня, в отделы полиции доставили 180 рязанцев. Сотрудники провели рейды по охране общественного порядка на улицах города. Об этом сообщила
Всего за совершение правонарушений составили 200 протоколов. Среди них 120 — за распитие алкоголя в общественных местах, 33 — за появление в пьяном виде в общественном месте, 24 — за нарушения миграционного законодательства, а также 23 протокола за неуплату ранее наложенных штрафов.
В субботу, 15 июня, в 2:15 в дежурную часть поступило сообщение о том, что у заведения в районе площади Победы начался конфликт с участием нескольких человек. Прибывшие на место полицейские предотрватили ссору и не допустили нарушения общественного порядка.
В ту же ночь в 2:30 поступило сообщение о назревающем конфликте у магазина на улице Островского. Оперативники доставили нескольких человек в отдел за распитие спиртного в общественном месте.
«Проведенные мероприятия показали слаженность и эффективность взаимодействия нарядов ДПС ГИБДД и патрульно-постовой службы. Рейдовые мероприятия будут проводится и впредь», — подчеркнули в полиции.
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