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В Тамбовской области от мусора очистили около 33 километров прибрежных территорий. Об этом сообщил
В регионе проведено 37 субботников. В экологических мероприятиях приняли участие больше 2 300 человек. Активисты привели в порядок береговые территории водных объектов Цна, Осиновка, Ворона, Польной Воронеж и многих других.
В этом году в рамках акции «Вода России» планируется очистить от мусора не менее 50 километров береговых полос.
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