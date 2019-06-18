В среду на двух рязанских улицах отключат свет

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В среду, 19 июня, на двух рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщили на
Из-за проведения работ на воздушной линии электричества не будет с 9:30 до 16:00 по следующий адресам:
Работы производит МУП «РГРЭС».
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