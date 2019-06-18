В полиции рассказали о ДТП с участием скорой в центре Рязани

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В понедельник, 18 июня, рязанка на Toyota Yaris устроила ДТП с участием машины скорой помощи и Volvo. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла на перекрестке примерно в 7:30 утра вблизи дома №15 на улице Горького.
По предварительной информации, 33-летняя рязанка на Toyota Yaris столкнулась со скорой, которая ехала с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом. В пресс-службе добавили, что в этот момент в машине скорой находился пациент, его везли в больницу.
После столкновения Toyota отбросило на автомобиль Volvo, который остановился перед красным сигналом светофора. За рулем иномарки находился 42-летний водитель.
В результате ДТП водитель Toyota получила травмы и обратилась за медпомощью. Пациент скорой не пострадал. «Его оперативно отправили в больницу на другой машине», — добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее появилось
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