Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:45, 18 июня 2019 2 063
 0    1

В полиции рассказали о ДТП с участием скорой в центре Рязани 1

В полиции рассказали о ДТП с участием скорой в центре Рязани

В понедельник, 18 июня, рязанка на Toyota Yaris устроила ДТП с участием машины скорой помощи и Volvo. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла на перекрестке примерно в 7:30 утра вблизи дома №15 на улице Горького.

По предварительной информации, 33-летняя рязанка на Toyota Yaris столкнулась со скорой, которая ехала с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом. В пресс-службе добавили, что в этот момент в машине скорой находился пациент, его везли в больницу.

После столкновения Toyota отбросило на автомобиль Volvo, который остановился перед красным сигналом светофора. За рулем иномарки находился 42-летний водитель.

В результате ДТП водитель Toyota получила травмы и обратилась за медпомощью. Пациент скорой не пострадал. «Его оперативно отправили в больницу на другой машине», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее появилось видео с места аварии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
23 минуты назад
Отвечает прокуратура. Может ли ЗАГС запретить дать ребенку имя с цифрами?

Отвечает прокуратура. Может ли ЗАГС запретить дать ребенку имя с цифрами? 1

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 078
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 20 303
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:35, 13 июня 2019 12 022
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 621
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
18:10, 9 июня 2019 11 131
В Рязани на Оке утонул подросток
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум