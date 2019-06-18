В центре Рязани столкнулись две иномарки и скорая. Видео

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Утром во вторник, 18 июня, на пересечении улиц Горького и Есенина произошло ДТП. Видео опубликовали в группе
Как видно на кадрах, столкнулись Toyota Corolla, Volvo и машина скорой помощи. От удара Toyota вылетела на тротуар, автомобили получили механические повреждения.
Официальной информации о пострадавших не поступало.
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