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В Горроще сбили подростка на самокате. Видео опубликовали в
Инцидент произошел на перекрестке улиц Дзержинского и Ленинского Комсомола во вторник, 18 июня.
На кадрах видно, что девочка переходила дорогу на пешеходном переходе на разрешающий сигнал. Пострадавшей оказали помощь мимо проезжающие водители.
Официальных комментариев о произошедшем нет.
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