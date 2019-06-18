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8:40, 18 июня 2019 336
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В доме на улице Строителей обрушился потолок

В доме на улице Строителей обрушился потолок

В доме на улице Строителей обрушился потолок. Об этом написала ГТРК «Ока».

Как уточнил телеканал, кровлю уже больше месяца ремонтируют по программе капремонта.

«В техническом паспорте, согласно всем данным, перекрытия все идут железобетонные. На каком основании там получилось деревянное перекрытие — мы не знаем. Поэтому, кто виноват в этой ситуации, я вам сказать не могу», — сказала Галина Плетнева, инженер ГУЖК Железнодорожного района.

В ближайшее время планируется проведение независимой комиссии.


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