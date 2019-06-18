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В доме на улице Строителей обрушился потолок. Об этом написала ГТРК «
Как уточнил телеканал, кровлю уже больше месяца ремонтируют по программе капремонта.
«В техническом паспорте, согласно всем данным, перекрытия все идут железобетонные. На каком основании там получилось деревянное перекрытие — мы не знаем. Поэтому, кто виноват в этой ситуации, я вам сказать не могу», — сказала Галина Плетнева, инженер ГУЖК Железнодорожного района.
В ближайшее время планируется проведение независимой комиссии.
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