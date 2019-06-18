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13:24, 18 июня 2019 326

В «Атроне» обновили аптеку сети «Спрэй». Фото

В «Атроне» обновили аптеку сети «Спрэй». Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В рязанском ТЦ «Атрон» обновили одну аптеку сети «Спрэй». Теперь в помещении товары находятся в открытом доступе для покупателя.

По словам заведующей аптекой Ольги Жирухиной, основным изменением в интерьере стало отсутствие стеклянных витрин и новое освещение торговой зоны.

«Мы по-прежнему предоставляем широкий ассортимент качественных лекарственных препаратов и косметики. — пояснила она. Поставили столик с оборудованием для самостоятельного измерения давления».

По словам представителей аптечной сети «Спрэй», их специалисты делают все, чтобы повысить удобство и доступность покупки лекарственных средств.

«Мы работаем на рынке Рязани более четверти века и стремимся постоянно развивать наш сервис, открывая, делая более современными наши аптеки в разных районах города, предлагая разумные цены на основные препараты и косметическую продукцию», — рассказал директор аптек «Спрэй».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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