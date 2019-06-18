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Тульские следователи проверят обстоятельства гибели 11-летнего мальчика. Об этом сообщил
По предварительным данным, 15 июня 2019 года при купании в необорудованном месте утонул 11-летний мальчик.
Ночью 18 июня 2019 года тело извлекли из водоема. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Признаков насильственной смерти не установлено.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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