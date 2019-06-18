Рязанка стала двухмиллионным пассажиром с «единым» билетом в Крым

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанка Анастасия Петракова стала двухмиллионным пассажиром с «единым» билетом в Крым. Об этом
От имени дирекции юбилейного пассажира на автостанции Феодосии поздравил заместитель генерального директора Данил Иванов. Он вручил рязанке и ее семье сертификат на посещение музея рыбы и рыболовства в Феодосии с индивидуальной экскурсией, сертификат на посещение центра красоты и здоровья «Ассоль» курортного комплекса «Алые паруса» и набор сувениров.
«Анастасия и Денис Петраковы и их дочери Анна и Александра в Крыму второй раз. И второй год они путешествуют в Крым и обратно по „единому“ билету. Их любимое место отдыха — Коктебель», — рассказали в пресс-службе.
Перевозки по «единому» билету осуществляются шестой туристический сезон с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара, Анапы, а с 2017 года также в аэропортах Симферополя и Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.
Фото АНО «Единая транспортная дирекция»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДевять рязанских предприятий получили 93 миллионов убытков за год
|
cледующая новость →За выходные в отделы полиции доставили 180 рязанцев
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.