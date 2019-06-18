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22:10, 18 июня 2019 557
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Рязанка стала двухмиллионным пассажиром с «единым» билетом в Крым

Рязанка стала двухмиллионным пассажиром с «единым» билетом в Крым

Рязанка Анастасия Петракова стала двухмиллионным пассажиром с «единым» билетом в Крым. Об этом сообщила «Единая транспортная дирекция».

От имени дирекции юбилейного пассажира на автостанции Феодосии поздравил заместитель генерального директора Данил Иванов. Он вручил рязанке и ее семье сертификат на посещение музея рыбы и рыболовства в Феодосии с индивидуальной экскурсией, сертификат на посещение центра красоты и здоровья «Ассоль» курортного комплекса «Алые паруса» и набор сувениров.

«Анастасия и Денис Петраковы и их дочери Анна и Александра в Крыму второй раз. И второй год они путешествуют в Крым и обратно по „единому“ билету. Их любимое место отдыха — Коктебель», — рассказали в пресс-службе.

Перевозки по «единому» билету осуществляются шестой туристический сезон с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара, Анапы, а с 2017 года также в аэропортах Симферополя и Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Фото АНО «Единая транспортная дирекция»


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