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14:09, 18 июня 2019 276
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Поджегшего собутыльника сараевца задержали. Подробности

Поджегшего собутыльника сараевца задержали. Подробности

Жителя Сараевского района, который облил собутыльника бензином и поджег, задержали.

В следственном комитете RZN.info рассказали, что в воскресенье, 16 июня, двое жителей села Муравлянка пришли в гости к пожилому односельчанину. Мужчины выпили спиртного, между ними произошел конфликт. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома закрыл за ними дверь.

«По словам пенсионера, молодые люди его избили. Потому он не хотел вновь пускать их внутрь. Об этом свидетельствуют телесные повреждения», — рассказал руководитель Кораблинского межрайонного следственного отдела Алексей Минашкин.

По версии следствия, молодые люди начали ломиться в дом, поэтому пенсионер схватил в сенях 10-литровую канистру бензина, зажигалку, открыл дверь, облил, а затем поджег находящегося ближе к нему 40-летнего собутыльника. Бензин также попал на террасу, которая впоследствии воспламенилась.

Следователь добавил, что рядом с домом находился водопроводный кран, из которого друг потерпевшего стал тушить товарища, а затем и террасу.

«40-летний пострадавший получил 70 процентов ожогов. В тяжелом состоянии его доставили в ожоговое отделение рязанской областной больницы», — рассказал Минашкин. Он добавил, что все трое ранее были судимы и не работали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Пенсионер обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу.


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