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Дмитрий Медведев поздравил Рязанский кремль со 135-летием. Текст опубликовали на сайте камбина.
Премьер-министр отметил, за время своего существования кремль «превратился в крупнейший музей региона, а его богатые коллекции и интересные выставки привлекают туристов из разных уголков страны».
По его словам, разнообразные музейные акции, которые проходят под открытым небом, стали неотъемлемой частью культурной жизни города.
«В музейном комплексе работает замечательный коллектив — настоящие профессионалы, которые сохраняют и возрождают уникальные экспонаты. Важно, что вы активно используете современные технологии, которые позволяют совершить яркое виртуальное путешествие по экспозициям музея-заповедника», — отметил Медведев, пожелав сотрудникам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.
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