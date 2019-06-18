Мандат Алексея Просянникова в облдуме передадут Татьяне Бариновой

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Вакантный мандат депутата рязанской облдумы Алексея Просянникова передадут региональному координатору проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Татьяне Бариновой.
Такое решение приняли на заседании президиума регионального политсовета во вторник, 18 июня.
По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Аркадия Фомина, Баринова — эксперт в своей отрасли.
«Практически ежедневно она объясняет людям, как реализовать свои жилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей компанией, создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, разобраться в квитанциях за ЖКУ, благоустроить дворовую территорию, решить соседские споры», — сказал он.
Фомин выразил уверенность, что ответственность, опыт, профессиональный подход к делу позволят Татьяне Бариновой на новом уровне помогать людям и выходить с законодательными инициативами от областной думы.
Напомним, Просянников досрочно
Справка
Татьяна Баринова — член регионального политсовета, секретарь первичного отделения «Зубковой 30 к.2», общественный жилищный инспектор Рязанской области. Член комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Рязанской области, член общественного Совета при ГУ РЭК Рязанской области.
За многолетний добросовестный труд отмечена Памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской», награждена Почетной грамотой областной думы.
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