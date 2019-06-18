Энергетики отработали ликвидацию внештатной ситуации на учениях в Рязанской области

Оперативно-технологический персонал «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» принял участие в сетевой противоаварийной тренировке. Энергетики отработали взаимодействие при ликвидации внештатной ситуации в электросетевом комплексе в условиях аномально высоких температур наружного воздуха, значительной пожарной опасности и грозовых явлений.

По сценарию, неблагоприятные погодные условия на территории региона — температура воздуха свыше 35 градусов и прохождение грозового фронта с градом — спровоцировали нарушения нормального режима работы электрооборудования.

По легенде, в результате обрыва грозотроса возникло отключение воздушной линии (ВЛ) 110 кВ. Шквалистый ветер стал причиной повреждения опоры ЛЭП и, как следствие, отключения еще двух ВЛ 110 кВ. Кроме того, произошло отключение трансформатора на подстанции (ПС) 110 кВ «Касимов» с выбросом масла из масляного выключателя и его возгорание.

Условная аварийная ситуация привела к обесточению 22 ПС 35-110 кВ, 863 трансфрматорных подстанций 6-10/0,4 кВ и нарушению электроснабжения 30 692 потребителей в 327 населенных пунктах Рязанской области.

Для ликвидации очага возгорания к месту аварии направили пожарный расчет районного подразделения МЧС. Пожарные прибыли на место и совместно с оперативным персоналом подстанции произвели все необходимые действия для ликвидации аварийной ситуации в кратчайший срок.

«В ходе тренировки задействованный персонал отработал порядок обмена оперативной информацией, взаимодействие в вопросах оперативной организации тушения пожара на энергообъекте, запитки потребителей от резервных источников электроснабжения и проведения аварийно-восстановительных работ. Все мероприятия для скорейшего возобновления электроснабжения пострадавших районов были выполнены в соответствии с утвержденным регламентом действий в подобных чрезвычайных случаях», — рассказали в пресс-службе «Рязаньэнерго».

Персонал «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» ежегодно участвует в более чем 600 тренировках и учениях, в том числе совместно с органами власти, субъектами электроэнергетики, подразделениями МЧС.

«Это позволяет энергетикам находиться в полной готовности к слаженным действиям и наиболее эффективным решениям по предотвращению и устранению любых внештатных ситуаций и в пожароопасный период, и в отопительный сезон», — говорится в сообщении.