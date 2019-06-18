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19:28, 18 июня 2019 333
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Двух шиловцев осудят за организацию подпольного игрового клуба

Двух шиловцев осудят за организацию подпольного игрового клуба

Двух шиловцев осудят за организацию подпольного игрового клуба. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в декабре 2017 года в нежилом помещении два жителя поселка с помощью 11 компьютеров, подключенных к интернету, проводили незаконные азартные игры.

Незаконную деятельность пресекли полицейские.

Обвиняемые на протяжении следствия отрицали свою вину и скрывались. «Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе.


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