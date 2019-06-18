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Двух шиловцев осудят за организацию подпольного игрового клуба. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.
Следствием установлено, что в декабре 2017 года в нежилом помещении два жителя поселка с помощью 11 компьютеров, подключенных к интернету, проводили незаконные азартные игры.
Незаконную деятельность пресекли полицейские.
Обвиняемые на протяжении следствия отрицали свою вину и скрывались. «Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе.
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