RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Девять рязанских предприятий получили 93 миллионов убытков за год. Об этом стало известно на заседании комитета гордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности во вторник, 18 июня. На нем рассмотрели отчеты о деятельности предприятий за 2018 год.
Из 17-ти действующих муниципальных предприятий являются убыточными: МКЦ, «Комплекс», ЖКУ №22, «Детское питание», «Хлебозавод №3», рязанская автоколонна №1310, РМПТС, «Эколозащита», ИКЦ. Наиболее убыточными оказались рязанские теплосети — 32,2 миллиона рублей.
Напомним, в отношении
За 2018 году прибыльными стали управление рязанского троллейбуса, РГРЭС, «Водоканал», «Аварийно-ремонтная служба», РСУ №1, КВЦ, «Хлебозавод №1», рязанское управление капитального строительства. Они заработали 260 миллионов рублей. Совокупный финансовый результат муниципальных предприятий составил 167 миллионов рублей.
Депутаты обратили внимание на финансовый отчет РСУ №1, чистая прибыль которого составила десять тысяч рублей при фактическом доходе почти в полмиллиарда. Затруднения у руководителя организации вызвал вопрос — сколько ушло на развитие предприятий и куда были инвестированы средства. Он обещал позже предоставить депутатам отчет.
Члены комитета призвали убыточные предприятия разработать стратегии своего дальнейшего развития и, возможно, рассмотреть варианты объединения с прибыльными организациями.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанка стала двухмиллионным пассажиром с «единым» билетом в Крым
RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.