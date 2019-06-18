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22:23, 18 июня 2019 293
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Девять рязанских предприятий получили 93 миллионов убытков за год

Девять рязанских предприятий получили 93 миллионов убытков за год

Девять рязанских предприятий получили 93 миллионов убытков за год. Об этом стало известно на заседании комитета гордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности во вторник, 18 июня. На нем рассмотрели отчеты о деятельности предприятий за 2018 год.

Из 17-ти действующих муниципальных предприятий являются убыточными: МКЦ, «Комплекс», ЖКУ №22, «Детское питание», «Хлебозавод №3», рязанская автоколонна №1310, РМПТС, «Эколозащита», ИКЦ. Наиболее убыточными оказались рязанские теплосети — 32,2 миллиона рублей.

Напомним, в отношении рязанской автоколонны с декабря введена процедура банкротства — наблюдение. Убыточность предприятия составила 28 миллионов рублей.

За 2018 году прибыльными стали управление рязанского троллейбуса, РГРЭС, «Водоканал», «Аварийно-ремонтная служба», РСУ №1, КВЦ, «Хлебозавод №1», рязанское управление капитального строительства. Они заработали 260 миллионов рублей. Совокупный финансовый результат муниципальных предприятий составил 167 миллионов рублей.

Депутаты обратили внимание на финансовый отчет РСУ №1, чистая прибыль которого составила десять тысяч рублей при фактическом доходе почти в полмиллиарда. Затруднения у руководителя организации вызвал вопрос — сколько ушло на развитие предприятий и куда были инвестированы средства. Он обещал позже предоставить депутатам отчет.

Члены комитета призвали убыточные предприятия разработать стратегии своего дальнейшего развития и, возможно, рассмотреть варианты объединения с прибыльными организациями.


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