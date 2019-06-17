Житель Сараевского района поджег собутыльника

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Житель Сараевского района облил собутыльника бензином и поджег. Инцидент произошел вечером 14 июня, пишет издательство «
40-летнего пострадавшего доставили в райбольницу в тяжелом состоянии. По словам заведующего хирургическим отделением, у мужчины было 70 процентов ожогов.
Пациенту оказали первую помощь и отправили в Рязань. Сейчас он находится в реанимации областной больницы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНачальником рязанской жилинспекции стал экс-руководитель уральского МЧС
|
cледующая новость →Рязанца Бабича назначили замминистра экономического развития
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.