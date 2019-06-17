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11:33, 17 июня 2019 684
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Защита Карабасова обжаловала его арест

Защита Карабасова обжаловала его арест

В понедельник, 17 июня, защита бывшего и.о. главы рязанской администрации Сергея Карабасова обжаловала постановление суда о его аресте. Об этом RZN.info рассказал адвокат Эдуард Видакас.

«Я считаю это решение незаконным. Обвинение не обосновано. На мой взгляд, имеющихся материалов дела не достаточно для избрания такой меры пресечения», — заявил адвокат.

Он добавил, что для Карабасова «данное обвинение было неожиданностью».

Напомним, 14 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил бывшего и.о. мэра Рязани в СИЗО на два месяца до 13 августа. Карабасов свою вину не признал. Его задержали накануне в аэропорту после возвращения из отпуска.

СМИ предположили, что задержание связано с «площадкой-призраком» в рязанском лесопарке.

Ранее Карабасов подал в отставку, которую приняли депутаты гордумы.


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