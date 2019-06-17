Защита Карабасова обжаловала его арест

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В понедельник, 17 июня, защита бывшего и.о. главы рязанской администрации Сергея Карабасова обжаловала постановление суда о его аресте. Об этом RZN.info рассказал адвокат Эдуард Видакас.
«Я считаю это решение незаконным. Обвинение не обосновано. На мой взгляд, имеющихся материалов дела не достаточно для избрания такой меры пресечения», — заявил адвокат.
Он добавил, что для Карабасова «данное обвинение было неожиданностью».
Напомним, 14 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил бывшего и.о. мэра Рязани в СИЗО на
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Ранее Карабасов
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