За неделю на пожарах в Рязанской области погибли двое

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За неделю, с 10 по 17 июня, на пожарах в Рязанской области погибли двое. Об этом сообщила
Всего за это время зарегистрировали 127 вызовов, 65 из них — на загорания травы и мусора. Огонь уничтожил и повредил 21 строение и три автомобиля.
15 июня в селе Пичкиряево Сасовского района горел жилой дом. Во время происшествия
В этот же день пожар тушили в Ряжске, где также горел дом. В огне погибла женщина, выжившего мужчину госпитализировали с ожогами.
На водоемах области зарегистрировали два происшествия: 12 июня в Борковском карьере
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.