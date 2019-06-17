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10:57, 17 июня 2019 374
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За неделю на пожарах в Рязанской области погибли двое

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли двое

За неделю, с 10 по 17 июня, на пожарах в Рязанской области погибли двое. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Всего за это время зарегистрировали 127 вызовов, 65 из них — на загорания травы и мусора. Огонь уничтожил и повредил 21 строение и три автомобиля.

15 июня в селе Пичкиряево Сасовского района горел жилой дом. Во время происшествия погиб мужчина 1943 года рождения.

В этот же день пожар тушили в Ряжске, где также горел дом. В огне погибла женщина, выжившего мужчину госпитализировали с ожогами.

На водоемах области зарегистрировали два происшествия: 12 июня в Борковском карьере утонул мужчина, а 15 июня тело мужчины подняли из Новомичуринского водохранилища.


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