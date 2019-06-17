В Рязани неизвестные ограбили сервис цифровой техники

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В Рязани двое неизвестных ограбили сервис цифровой техники Service Print, который находится по адресу: улица Соборная, дом №48. Инцидент произошел в четверг, 30 мая, рассказал владелец фирмы Алексей Селезов.
По его словам, примерно в половине пятого утра грабители выбили ногами низ пластиковых дверей и проникли в помещение. «К сожалению, сигнализации не было, только недавно открылись, не успели установить», — сказал Селезов.
Он добавил, что злоумышленники украли аксессуары для мобильных телефонов, жесткие диски, четыре ноутбука, два фотоаппарата и телефон. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.
«Полицию вызвали сразу. Приехали, сняли отпечатки, посмотрели видео с камер, которые висят на улице. Прошло уже две недели и — тишина», — отметил предприниматель.
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