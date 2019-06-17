В Путятинском районе грузовик сбил мальчика

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 17 июня, на 330-м километре федеральной трассы М-5, в районе села Караулово водитель из Самарской области на грузовике «МАН» сбил одиннадцатилетнего мальчика, пишет издательство «
По предварительным данным, ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Мальчика с травмами отвезли в Шиловский межрайонный медицинский центр.
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