В Недостоеве появится детская площадка за полмиллиона

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В микрорайоне Недостоево установят спортивно-игровую площадку. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.
Площадка появится на средства городского бюджета. Общая сумма контракта — 500 тысяч рублей.
На эти деньги обустроят детский спортивный комплекс с двумя альпинистскими стенками, перекладинами с кольцами и канатом, гимнастической скамьей, брусьями, турником и баскетбольным кольцом.
Кроме того, там установят карусель, две качалки, металлические качели, игровой комплекс «Песочный домик с горкой». Конструкция должна быть оборудована двумя башнями, аркой, песочницей и ограждением по периметру.
По итогам аукциона подрядчиком выбрали Ольгу Агафонову. По контракту работы должны быть выполнение в течение 30 дней с момента его заключения.
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