В МЧС прокомментировали пожар на Магистральной

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В пресс-службе регионального ГУ МЧС прокомментировали пожар, произошедший на улице Магистральной в понедельник, 17 июня.
Сообщение о возгорании поступило в 13:22. Загорелась хозпостройка площадью 200 квадратных метров. На место выезжали четыре пожарных расчета.
Никто не пострадал.
Ранее в социальных сетях появилось
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