Сенаторы с рязанским акцентом. RZN.info предлагает вспомнить всех представителей региона в Совфеде

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В начале июня этого года в Совете Федерации проходили дни Рязанской области. Из года в год такие мероприятия организуются по привычному сценарию. Презентация проектов и достижений, осмотр выставки видными парламентариями, выступления перед сенаторами высокопоставленных региональных чиновников.
В каждом из этих событий положенную им роль играли представители нашей области в верхней палате — экс-губернатор Олег Ковалев и дважды кандидат в губернаторы Игорь Морозов.
Совет Федерации не зря называют палатой регионов. В сенате заседают по два представителя от всех 85 субъектов России. Они принимают в окончательном виде законы, уже одобренные Госдумой, меняют границы между регионами, назначают выборы президента и даже могут попробовать объявить ему импичмент.
За 26 лет работы Совета Федерации Рязанская область делегировала в сенат 14 человек.
Эти люди принадлежали к различным слоям общества и попадали в парламент разными путями. RZN.info предлагает своим читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, проведя экспрес-анализ их кипучей деятельности, не забывая о любопытных фактах из биографии парламентариев.
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RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.