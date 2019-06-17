Сенаторы с рязанским акцентом. Кто и как представлял интересы нашего региона в Совете Федерации?

В начале июня этого года в Совете Федерации проходили дни Рязанской области. Из года в год такие мероприятия организуются по привычному сценарию. Презентация проектов и достижений, осмотр выставки видными парламентариями, выступления перед сенаторами высокопоставленных региональных чиновников.

В каждом из этих событий положенную им роль играли представители нашей области в верхней палате — экс-губернатор Олег Ковалев и дважды кандидат в губернаторы Игорь Морозов.

Совет Федерации не зря называют палатой регионов. В сенате заседают по два представителя от всех 85 субъектов России. Работы у членов Совфеда уйма. Они принимают в окончательном виде законы, уже одобренные Госдумой, меняют границы между регионами, назначают выборы президента и даже могут попробовать объявить ему импичмент.

Одна из важных, но не особенно афишируемых задач сенаторов — лоббировать интересы территории, которую они представляют. За 26 лет работы Совета Федерации Рязанская область делегировала в сенат 14 человек.

Эти люди принадлежали к различным слоям общества и попадали в парламент разными путями. RZN.info предлагает своим читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, проведя экспрес-анализ их кипучей деятельности, не забывая о любопытных фактах из биографии парламентариев.

Проблески демократии

За более чем четверть века работы власть четыре раза меняла принципы формирования Совфеда.

На заре отечественной демократии в 1993 году Совет Федерации, как и Госдума, избирался всенародно. Выборы в Сенат проходили по двухмандатным округам. В Рязанской области их победителями стали Вячеслав Любимов и Евгений Строев.

Уроженец тамбовской деревни Самодуровка Любимов сделал впечатляющую партийную карьеру в Рязанской области, за четыре года пройдя путь от секретаря Пронского райкома КПСС до народного депутата РСФСР. Став членом Сената в 1993-м, занял пост зампреда в комитете по аграрной политике. Слыл оппонентом ельцинского режима, но не настолько ярым, чтобы после прекращения сенаторских полномочий не получить должность аудитора в Счетной палате России.

Вместе с Вячеславом Николаевичем наш регион в Совфеде два года представлял доктор медицинских наук, академик РАН, ректор Рязанского медуниверситета Евгений Строев. Крупный российский ученый в области биохимии, он два года возглавлял сенатский комитет по вопросам науки, культуры и образования. Запомнился своими яркими выступлениями за прекращение передачи ФРГ трофейных культурных ценностей, вывезенных из Германии после войны. После того, как срок его пребывания в верхней палате закончился, сосредоточился на научной работе. Умер в 1999 году от рака желудка.

Все шефы в гости будут к нам

В 1996 году в Кремле захотели отменить прямые выборы членов Совфеда. Было решено, что сенаторами автоматически станут все руководители регионов и главы местных законодательных органов.

По такому регламенту в верхнюю палату прошли тогдашний глава обладминистрации Геннадий Меркулов и руководитель региональной думы Михаил Косиков.

Михаил Филипович еще в начале 70-х закончил Рязанский сельхозинститут по специальности «ученый-агроном», потом десять лет работал на руководящих должностях в ведущих сельхозпредприятиях области, а в 80-е годы возглавлял Путятинский райисполком, затем администрацию района. В 1996 году, избравшись в областную думу, стал первым ее председателем.

Войдя в совфед по должности, работал заместителем председателя Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике.

После смены руководства облудмы выпал из сенатской обоймы и ушел в науку, защитив в 1997 году кандидатскую диссертацию на тему: «Организационно-экономические основы системы ведения сельского хозяйства района: на материалах Рязанской области.» В дальнейшем работал на различных должностях в подмосковных муниципалитетах.

Геннадий Меркулов, как и Косиков, надолго в Совфеде не задержался, в октябре 1996 года его сместили с должности главы областной администрации указом президента Ельцина. В Совете Федерации пробыл всего девять месяцев, выступал нечасто, а рядовым рязанцам запомнился тем, что именно в его правление в ларьках запретили торговать крепким спиртным.

Геннадий Константинович — матерый партийно-хозяйственный босс, который до назначения на пост главы региона успел побывать заместителем председателя Рязанского горсовета, генеральным директором Московского НПО «ВНИИ ЛИТМАШ», заместителем главы администрации Рязани. После отставки был представителем президента в Рязанской области и советником губернатора Шпака по развитию Рязани.

В 1997 году в Совет Федерации прибыло новое пополнение из рязанского региона. Вячеслав Любимов выиграл губернаторские выборы и стал сенатором во второй раз. Областную думу возглавил первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Владимир Федоткин, что также дало ему право заседать в верхней палате.

Вячеслав Николаевич пахал в Совфеде не покладая рук и порою услаждал вкус коллег эффектными высказываниями в духе Виктора Черномырдина. Однажды рассуждая о возможном реформировании верхней палаты Любимов заявил: «Торг уместен по вопросу, плавно или неплавно, так сказать, досидим мы, так сказать, до новых выборов или, так сказать, раньше посадят».

Конечно, «красного» губернатора никто не посадил, Любимов возглавлял регион до выборов 2004 года, где выбыл уже в первом туре. Далее руководил рязанским филиалом «Россельхозбанка». Ныне — пенсионер.

А вот Владимир Федоткин, несмотря на то, что всего на полгода моложе Любимова, и в 71 год остается действующим политиком, входя в ЦК КПРФ. В Совете Федерации он методично бичевал тогдашнюю власть, перестав быть сенатором блистал своей непримиримостью в областной думе. Затем два раза подряд избирался в Госдуму.

В 2004 году отказался от ордена Почета, который ему должны были вручить по указу Путина. Будучи доктором экономических наук, является главным редактором «Рязанской энциклопедии», автором более 300 книг, статей и брошюр по экономике.

Особые назначенцы

В 2001 году, когда путинская вертикаль власти только начала крепнуть, сенату устроили новую встряску. Авторы реформы решили, что губернаторов и глав местных парламентов работа в совфеде только отвлекает от основной деятельности. Следовательно, верхнюю палату нужно наполнять специально назначенными людьми — по одному человеку от правительства региона и от его законодательного собрания. Сенаторы могли не иметь никакого отношения к региону, который они представляли.

В Совете Федерации нового замеса первыми рязанскими посланцами стали два колоритных персонажа Игорь Морозов и Михаил Одинцов.

С начала нулевых, близость к спецслужбам становится в России хорошим плацдармом для политической карьеры. Полковник ФСБ в отставке, полиглот и экстремальный пловец Морозов полностью отвечает задачам новой эпохи. Не зря Игорь Николаевич входил в сенатскую реку целых три раза и остается в Совфеде по сей день.

Михаил Одинцов на заре двухтысячных — акула крахмало-паточного бизнеса российского масштаба, один из спонсоров предвыборной компании Вячеслава Любимова. Его не назовешь пламенным оратором, но в дальновидном подборе кадров Михаил Викторович — дока.

Нынешний спикер облдуцмы Аркадий Фомин начинал свою политическую карьеру именно помощником Одинцова.

Даже после того, как Вячеслава Любимова на посту губернатора сменил Георгий Шпак, бизнесмен Одинцов из обоймы не выпал и стал представлять в Совете Федерации не Рязанскую область, а Эвенкию, а потом работал аудитором в Счетной палате, курируя там аграрный сектор.

В 2004 году в сенат от Рязанской области приходит профессиональный аппаратчик, заместитель председателя центрального исполкома «Единой России» Юрий Чаплин.

Этот человек с актерской фамилией достойно сыграл свою роль по приближению сенаторов к партии власти. За время чаплинской работы в Совфеде в «Единую Россию» влились 89 парламентариев.

Рязанская область не слишком интересовала Юрия Константиновича, мало кто из депутатов облдумы знал его в лицо. Вначале он так и остался в Сенате, представляя с 2005 года интересы Астраханского региона, а позднее занимал различные посты в правительстве этой области.

Выиграв в 2004 году губернаторские выборы, губернатор Георгий Шпак начал искать кандидатуру нового сенатора. Выбор пал на его давнего товарища — крупного самарского бизнесмена председателя совет директоров ОАО «Волгабурмаш», впоследствии владельца строительных компаний и развлекательных центров в различных странах Андрея Ищука.

Андрей Георгиевич в 2005 года сохраняя прописку в Совфеде, сменил Рязань на Самару, затем полностью погрузился в бизнес.

А в мае 2019 года 58-летний Андрей Ищук попал в неприятную историю. Из его апартаментов в Чехии с 4 этажа в разгар вечеринки выпала Екатерина Бобкова, известная как одна из свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Но на этом печальном факте спортивная часть нашего обзора не оканчивается. В 2005 году рязанская облдума доверила представлять регион в Совете Федерации единственному в мире трехкратному олимпийскому чемпиону по гандболу легендарному вратарю Андрею Лаврову.

Когда кандидатуру Андрея Ивановича обсуждали в думе, один из седовласых депутатов попросил знаменитого голкипера назвать имена хотя бы нескольких рязанцев героев социалистического труда. Лавров смутился и обещал к следующему приезду в Рязань узнать имена орденоносцев. Думается, что для развития спорта в России, знаменитый чемпион сделал гораздо больше, чем для Рязанской области, сидя в сенаторском кресле. В 2011 году Андрей Иванович ушел из Совфеда, заняв один из ключевых постов в российской гандбольной федерации.

Вместо заслуженного гандболиста в сенаторское кресло посадили крупного бизнесмена Олега Еремеева. Согласно декларации, представленной им в облизбирком, в 2009 году он заработал 230 млн рублей, имеет пять участков в Подмосковье, две квартиры в Москве, недвижимость в Италии и восемь машин (в их числе Audi A8, Audi A6, Range Rover и Infiniti EX 35).

Работая заместителем председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, Олег Витальевич в Рязани бывал редко и прекращение его сенаторства в 2015 году даже многие видные единоросы сочли вполне логичным.

Но вернемся в 2005-й год. В пару к вратарю Лаврову губернатор Шпак решил рекомендовать в сенаторы экс-мэра Набережных Челнов и экс-сенатора от Татарстана Рафгата Алтынбаева. Георгий Иванович заявил, что кандидатура Рафгата Закиевича рекомендована председателем Совета федерации Сергеем Мироновым и одобрена руководством Центрального федерального округа.

В Совете Федерации Алтынбаев был председателем комитета по делам Федерации и региональной политике до 2012 года, являлся одним из руководителей «Справедливой России». После сложения сенаторских полномочий ушел в бизнес, а весной 2019 года стал фигурантом скандала вокруг банка «Камский горизонт», где в свое время возглавлял наблюдательный совет. В мае этого года он обжаловал в арбитражном суде арест своего имущества на сумму 827 миллионов рублей. Сейчас активно муссируются слухи о том, что Алтынбаев выставит свою кандидатуру на выборах в Госсовет Татарстана.

Соперники превращаются …

В декабре 2012 года в сенате грянула новая перестройка. Принцип формирования верхней палаты остался прежним. Но вот представлять заксобрание мог теперь только депутат этого органа, а кандидатуру от исполнительной власти стал определять губернатор. При выборах главы региона каждый кандидат на этот пост заявляет список из трех человек, первый из которых в случае победы претендента автоматически становится сенатором.

Благодаря этой элегантной схеме бывший разведчик Игорь Морозов вновь внедрился в Совфед. Его кандидатуру предложил выигравший губернаторские выборы 2012-го года Олег Ковалев. Есть стойкая версия, что такой приз достался Игорю Николаевичу за его отказ участвовать в борьбе за кресло главы региона, где Морозов считался чуть ли не фаворитом.

В третий раз сенатором полковник ФСБ в отставке стал в 2017 году, ради этого избравшись депутатом облдумы. А освободившееся место нынешний губернатор Николай Любимов застолбил за своим предшественником Олегом Ковавлевым.

Бывшие конкуренты на выборах в Совфеде ведут себя по-разному: Морозов регулярно выступает с комментариями по глобальным международным проблемам от войны в Сирии до дела Скрипалей. Однажды он даже вызвал на дуэль украинского политика Борислава Березу, собираясь разобраться с ним при помощи пистолета «Удав». Поединок, конечно же, не состоялся.

Олег Иванович свою позицию демонстрирует нечасто, видимо вовсю занят лоббированием интересов региона, к которому он так прикипел. В частности, продвижением крупных проектов, таких как строительство нового моста через Оку в районе села Льгово.

На заданный несколько дней назад в столице вопрос корреспондента RZN.info «почему его давно не было видно в Рязани?» Ковалев ответил: «Приезжаю, когда возможность есть. Но сейчас много работы в Совете Федерации».