Рязанская прокуратура потребовала заблокировать сайты с проститутками

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Прокуратура Кадомского района потребовала заблокировать сайты с проститутками, сообщил
В интернете нашли сайты, на которых находится информация о предоставлении интимных услуг с указанием телефонов контакта, видов услуг, цен, а также содержащие порнографические фотографии.
Пользователи свободно могли зайти на ресурс без регистрации и пароля.
Прокуратура направила в Железнодорожный районный суд три иска с требованиям с требованием признать распространенную информацию запрещенной. Суд удовлетворил иски.
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