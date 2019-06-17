Прокуратура начала расследовать массовую гибель рыбы Калужской области

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В Калужской области начали расследовать массовую гибель рыбы в реке Протве. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Правоохранительные органы обследовали реку в районе деревни Новомихайловское Боровского района и выяснили, что рыбы погибли от недостатка кислорода. Причиной стало резкое снижение уровня воды в реке.
Повлиять на гибель рыбы могли местные жители. Представители ведомства обнаружили, что реку засоряли.
Сейчас проводится доследственная проверка.
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