После жалобы рязанки Путину прокуратура проверила больницу №10 и выявила нарушения

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Проверкой установлено, что в карантином боксе № 8,9 детского инфекционного отделения выявлены следующие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства:
Прокуратура района внесла представление.
«По результатам рассмотрения представления наложены дисциплинарные взыскания на должностных лиц, ответственных за анитарно-эпидемиологический режим, также производится ремонт в палатах (карантином боксе) № 8,9 детского инфекционного отделения ГБУ РО „ГКБ № 10“ и генеральная уборка в данном отделении», — говорится в сообщении.
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