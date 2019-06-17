Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:32, 17 июня 2019 257
 0    0

После жалобы рязанки Путину прокуратура проверила больницу №10 и выявила нарушения

После жалобы рязанки Путину прокуратура проверила больницу №10 и выявила нарушения

После жалобы рязанки Путину прокуратура проверила больницу №10 и выявила нарушения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.

Проверкой установлено, что в карантином боксе № 8,9 детского инфекционного отделения выявлены следующие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

  • отслоение краски на стенах, грибок на стенах и окнах, следы протечек, дефекты конструкций оконных проемов и рам;
  • пациенту выдали грязный комплект постельного белья;
  • палата карантинного бокса не содержится в чистоте, имеются загрязнения на столе, кроватях, на обеззараживающем приборе и плинтусах.

Прокуратура района внесла представление.

«По результатам рассмотрения представления наложены дисциплинарные взыскания на должностных лиц, ответственных за анитарно-эпидемиологический режим, также производится ремонт в палатах (карантином боксе) № 8,9 детского инфекционного отделения ГБУ РО „ГКБ № 10“ и генеральная уборка в данном отделении», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 20 862
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 20 113
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:35, 13 июня 2019 11 929
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 570
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
18:10, 9 июня 2019 11 077
В Рязани на Оке утонул подросток
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум