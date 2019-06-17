Под Тамбовом перевернулся автомобиль, пострадали два человека

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 15 июня, под Тамбовом перевернулся автомобиль. Об этом сообщил
ДТП произошло в 13:45 минут на втором километре автомобильной дороги «Уварово-Ивановка», проходящей по территории Уваровского района. Водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1957 года рождения, не справился с управлением и автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП пострадали пассажирки автомобиля: женщины 1956 и 1984 годов рождения, которых доставили в приемный покой ГБУЗ ТО «Уваровская ЦРБ».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМомент столкновения мотоциклиста и маршрутки в центре Рязани попал на видео
|
cледующая новость →Рязанская область оказалась в середине рейтинга благосостояния семей
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.